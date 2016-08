Em entrega de moradias populares, prefeito do Rio de Janeiro sugere que beneficiada “faça muito sexo”

Eduardo Paes aparece em vídeo fazendo “brincadeiras” de conotação sexual com uma mulher que acabava de receber as chaves de seu novo apartamento

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), se tornou mais uma vez alvo de polêmica depois que um vídeo em que ele sugere que a ganhadora de um apartamento da prefeitura “trepe muito” começou a circular pela internet. Ainda não se sabe quando a cena foi gravada.

Durante a visita à residência, ele pergunta à mulher, que é identificada como Rita, se ela é casada. Diante da possível negativa, ele emenda: “Vai trazer muito namorado para cá”. Ele ainda recomenda: “Rita, faz muito sexo aqui”.

Mesmo depois de sair do apartamento, Paes prossegue com as “brincadeiras” e diz aos vizinhos que assistiam à entrega do lado de fora do prédio: “Ela disse que vai fazer muito ‘canguru perneta’ aqui. Está liberado, a senha primeiro”. A mulher sai de perto dele dizendo “Vou fechar minha porta, sabe?” e ele, então, pede pra que cortem o vídeo.

Paes já teve que se desculpar anteriormente por dizer à Lula, em ligação telefônica, que ele tinha “alma de pobre” por comprar um “sitiozinho vagabundo” em Atibaia (SP), o que seria, para ele, o equivalente a adquirir um imóvel em Maricá (RJ), que chamou de “merda de lugar”.

Veja o vídeo do ocorrido: