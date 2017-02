Em entrega da Derfrva, José Eliton destaca índices de redução de criminalidade

Sede da delegacia passou por reforma e foi entregue nesta quarta-feira (1º/2); presentes destacaram as operações para desbaratar associações criminosas no Estado

Nesta quarta-feira (1º/2), a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) entregou, por meio da Polícia Civil (PC), a Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva). O vice-governador José Eliton (PSDB), o titular da SSPAP, coronel Edson Costa, e o delegado-geral da PC, Álvaro Cássio, estiveram presentes durante a cerimônia.

José Eliton ressaltou que a PC de Goiás tem alcançado índices de redução de criminalidade acima dos apresentados em nível nacional. “Destaco o êxito da operação realizada na terça-feira [31/1] que prendeu uma associação criminosa responsável por inúmeros roubos de veículos. Parabéns por todas as conquistas obtidas nesta delegacia”, exaltou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio, comemorou o êxito na Operação Sicatorium, com a prisão de 14 pessoas, responsável pelo roubo de, pelo menos, 30 veículos na Região Metropolitana de Goiânia. “Esta operação mostrou a competência e empenho dos agentes desta delegacia e da Polícia Civil”, afirmou.

“Fechamos 2016 com índices melhores do que 2015 e iniciamos este ano com a perspectiva de melhorar ainda mais”, resumiu o secretário de Segurança Pública, coronel Edson Costa. “Destaco o empenho e na competência do vice-governador à frente da pasta”, apontou.

O delegado titular da Derfrva, Adriano Costa, explicou que, agora, a sede da delegacia possui a parte administrativa e a de investigação em espaços bem definidos. “Na parte interna da delegacia, as salas agora garantem maior conforto ao policial para realizar investigações de grande porte. São salas de agente, de inteligência e de reunião para discussão de operações que serão deflagradas”, disse.