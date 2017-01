Em encontro com primeiras-damas, Valéria Perillo destaca importância do trabalho social

Presidente de honra da OVG apresentou programas e possíveis parcerias entre a organização e as prefeituras dos municípios goianos

Em um primeiro encontro com as primeiras-damas e prefeitas dos municípios goianos na manhã desta quinta-feira (26/1), a primeira-dama do Estado de Goiás e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, destacou o importante papel que as esposas de prefeitos têm na realização de projetos que possam ajudar a população de seus municípios.

“Ao longo de todos esses anos, procurei estar ao lado do governador, participando, atuando e me comprometendo com a função de presidente da OVG. Acredito que uma primeira-dama tem um papel muito importante, colaborando social e politicamente, na elaboração e implementação de políticas públicas que contribuam para amenizar o sofrimento de quem mais precisa”, disse em entrevista.

Dezenas de primeiras-damas e prefeitas participaram de um encontro no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia, no qual foram apresentadas as ações da OVG com o objetivo de informar as participantes de como ter acesso a programas sociais e também sobre como atuar na área social para atender as demandas de cada município.

Os dois principais programas elencados foram o Projeto Criança Cidadã, para construção centros de educação infantil, e o projeto Restaurante Cidadão, que pode ser levado para municípios com mais de 30 mil habitantes, através de parceria na qual a prefeitura concede o espaço e o governo entra com o apoio financeiro.

“O governador Marconi já garantiu prioridade nas parcerias com os municípios que solicitarem. Agora que passou o período eleitoral, é preciso esquecer as questões partidárias e focar no trabalho social, ajudar sem olhar a quem. Vocês é que sabem a realidade do município, nós estamos aqui para ajudar com parcerias. Contem com nosso apoio. Temos um governador que é municipalista e não mediremos esforços para encontrar soluções”, anunciou Valéria Perillo.