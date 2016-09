Em Dubai, goiana concorre a prêmio de melhor youtuber dos Emirados Árabes

Sindy Guimarães Mohammed tem feito sucesso no País com seus vídeos no YouTube. Ela é uma das quatro indicadas ao prêmio Cosmo Awards na categoria “Ultimate Vlogger”

Uma goiana de 24 anos tem chamado atenção nos Emirados Árabes Unidos por conta de seu trabalho no YouTube. Sindy Guimarães Mohammed é uma das quatro indicadas pela revista Cosmopolitan ao prêmio Cosmo Awards na categoria “Ultimate Vlogger“, que escolhe a melhor vlogger (ou youtuber) do País.

Em bate-papo com o Jornal Opção, Sindy conta que ficou surpresa com a indicação da revista, que é bastante difundida em Dubai, principalmente entre os estrangeiros. No YouTube, ela mantém há um ano o canal “New Old Girl“, onde mostra um pouco de seu cotidiano no País.

“Eu sempre fiz os vlogs por diversão, também como uma ajuda para conhecer o País em que vivo agora. Então, ser escolhida foi uma surpresa, porque ainda sou muito pequena. As outras concorrentes têm meio milhão de inscritos em seus canais e eu só tenho 600″, conta.

À reportagem, ela lembra que ficou sabendo que era uma das finalistas da disputa após receber um e-mail da revista.”Fiquei muito feliz. Não me pediram nem um resumo da minha história, o que significa que já estavam de olho em mim.”

Para votar na goiana, basta entrar no site da revista e selecionar a categoria “Ultimate Vlogger”. “Preciso que vocês me ajudem a representar nosso país votando em mim”, pede a youtuber em suas redes sociais.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Sindy mora há um ano e meio com o marido, o indiano Hamza Feroz Mohammed, em Dubai. Seu vídeo mais popular tem quase 10 mil visualizações e narra a quase inacreditável história de como a goiana conheceu o marido por meio de uma hashtag no Instagram e foi acabar parando em Dubai. Isso tudo em um prazo de um ano.