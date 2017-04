Em dia de greve geral, voos podem ser cancelados ou adiados sem multa. Veja como

Infraero sugere que passageiros consultem orientações diretamente com a companhia

As companhias aéreas Latam, Gol e Avianca anunciaram nesta quinta-feira (27/4) que os voos marcados para essa sexta (28), dia marcado para greve geral no país, poderão ser cancelados ou remarcados sem a cobrança de multa.

A Azul, por sua vez, ressaltou que a programação dos voos permanecia inalterada. Por isso, cada caso será avaliado pela empresa diretamente com os clientes que entrarem em contato com a companhia.

A Infraero esclarece que as atividades dos terminais serão monitoradas, visando garantir atendimento ao passageiro e afirma que haverá plantão especial voltado para as atividades sob responsabilidade da instituição.

Em nota, cada companhia divulgou as orientações a serem tomadas. Veja:

Latam

Sugerimos que os passageiros com viagem marcada neste dia consultem a situação de seus voos por meio do site www.latam.com antes de comparecerem ao aeroporto. Recordamos ainda que aqueles passageiros que tenham voos em conexão com outras companhias aéreas chequem com antecedência a situação destes voos.

Os passageiros com voos programados para o dia 28 de abril podem escolher entre uma das seguintes opções:

Antecipar em 1 dia ou postergar a viagem para até 15 dias da data original sem cobrança de multas, sujeito a disponibilidade de cabine. Para além dos 15 dias, sujeito a diferença de tarifas, respeitando a validade do bilhete, Alterar a origem/destino do voo sem a cobrança de multas, sujeita às diferenças tarifárias e respeitando a validade do bilhete, Passageiros de voos afetados podem solicitar o reembolso de bilhete não utilizado sem a cobrança de multas.

Gol

Opções para clientes com voos em 28 de Abril:

Alterar a data da sua viagem, sem custo, mantendo a mesma origem e destino, para voar até o dia 13 de maio, Efetuar o cancelamento de seus voos sem a cobrança de multas.

Para ambas opções, ligue para 0300 115 21 21.

Caso você tenha comprado sua passagem em uma agência de viagens ou agência online, entre em contato com a mesma.

Avianca

Recomendamos que os clientes agilizem o procedimento de check-in, por meio das seguintes modalidades: via internet, aplicativo para smartphones (iOS e Android) ou totem para autoatendimento – e que acompanhem a situação dos voos pelo link www.avianca.com.br/avianca-status-de-voo.

Informamos que isentaremos a taxa de remarcação aos passageiros que desejarem alterar reservas confirmadas em voos desta sexta-feira (28); aqueles que optarem pelo cancelamento receberão o valor integral da passagem.

Os procedimentos devem ser solicitados junto à Central de Vendas, pelos telefones 4004-4040 (São Paulo e principais capitais) ou 0300-789-8160 (demais localidades), ou nas lojas nos aeroportos.

Azul

A companhia informa que os passageiros com viagem marcada para esta sexta-feira e, de alguma forma forem impactados pela greve, poderão entrar em contato com a empresa pelos telefones 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou ou 0800 887 1118 (demais regiões) e verificar suas opções de viagem.

A empresa ressalta que, até o início da tarde desta quinta-feira (27), sua programação de voos permanecia inalterada.