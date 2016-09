Em consulta pública, mais de 90% são a favor de novas eleições presidenciais

Enquete no site do Senado questiona internautas sobre Projeto de Emenda à Constitucional (PEC) que defende que o processo eleitoral seja antecipado para 2016

Uma consulta pública no site do Senado Federal quer saber a opinião dos internautas sobre a realização de novas eleições para Presidente, defendidas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº20/2016, de autoria do senador Walter Pinheiro (PT-BA). Até a manhã de segunda-feira, o questionamento já havia sido respondido por quase 170 mil pessoas e 92% delas responderam sim.

Os votos favoráveis à PEC, cujo texto prevê que as novas eleições seriam realizadas já em 2 de outubro, data em que os brasileiros escolhem seus prefeitos e vereadores, ultrapassam os 156 mil. Como o projeto ainda está aguardando parecer do relator, que no caso é o senador Acir Gurgacz (PDT-RO), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, sua votação não deve ser concluída a tempo.

No entanto, a vitória expressiva do “sim” pode corroborar para o que Walter diz na justificativa do projeto. Ele defende que, embora não houvesse unidade entre os que apoiaram ou não o impeachment, existiria um consenso de que ele não resolverá os problemas enfrentados atualmente pelo Brasil.

Segundo ele, “Recente pesquisa do Instituto Vox Populi revela que, na visão de 58% dos entrevistados, o impeachment não solucionará os problemas do País. Mas tampouco a crise será debelada por uma Presidente que não logra contar com o apoio de nem mesmo um terço dos deputados federais”. A consulta pública pode ser conferida aqui.