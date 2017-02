Em comunicado, Fnac anuncia que vai se retirar do Brasil

Empresa está no país desde o fim da década de 1990, mas Brasil representa menos de 2% do volume de vendas do grupo francês

A empresa de produtos culturais, eletrônicos e eletrodomésticos francesa Fnac-Darty anunciou, nesta terça-feira (28/2), que pretende se retirar do mercado brasileiro. O anúncio foi feito ao mesmo tempo em que a companhia indicou um resultado líquido de equilíbrio (zero) em 2016.

Segundo informações da Agência France Presse, o grupo francês “começou um processo ativo para buscar um sócio que dê lugar à retirada do país”. A Fnac-Darty está no Brasil desde o final dos anos 1990, mas vem apontando há alguns anos dificuldades no mercado do país.

A Fnac tem cerca de uma dezena de lojas no Brasil, que representam menos de 2% no volume de vendas total da Fnac. Apesar do desempenho no país, o lucro líquido do grupo, no geral, foi de 54 milhões de euros, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, segundo o comunicado.