Em Catalão, Marconi e Adib anunciam parceria para expansão do Distrito Industrial  

O governador Marconi Perillo (PSDB) e o prefeito de Catalão, Adib Elias, anunciaram nesta quarta-feira (15/3) parceria para expandir o Distrito Mineroindustrial de Catalão (DMIC). Os anúncios foram feitos durante solenidade de inauguração da expansão da planta multinacional da fábrica da John Deere na cidade.

Adib Elias ofereceu ao Estado uma área de 17 alqueires, pertencente ao município, próxima ao Distrito Industrial, para que o governo de Goiás possa ampliá-lo. “Hoje foi um dia importante, nos colocamos à disposição do governo para aumentar nosso campo para receber novas empresas. [A parceria] vai marcar definitivamente a história da industrialização de Catalão”, projetou Adib.

“A proposta já está aceita, de imediato, agora”, respondeu Marconi, sob aplausos. Em seguida, o governador determinou ao presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás (Codego), Júlio Vaz, que tomasse as providências necessárias para a formalização da parceria.

Durante o evento, que contou com a participação de mais de 800 trabalhadores da John Deere, Adib e Marconi conversaram, sem problemas ou constrangimentos. Em entrevista coletiva, o prefeito Adib disse que não existir obstáculo político “que possa ser maior do que a alegria e a felicidade das pessoas”. Ato contínuo, Marconi complementou: “Vamos continuar esse ritmo de industrialização com estas parcerias sinceras e republicanas, que são indispensáveis para geração de empregos”.

Questionado sobre a importância da consolidação de forte parceria com o governo estadual para a atração de indústrias, Adib confirmou que ela abre portas para a construção de novos projetos com o Governo de Goiás, observando que não deve existir obstáculo político para trabalhar pela satisfação das pessoas.

“Portanto, muita coisa pode ser gerada entre homens de bem. E a gente tem que vislumbrar em primeiro lugar e verdadeiramente o cidadão; aquele que está com dificuldade, que vive o desemprego, com família em situação difícil. É isso que eu vislumbro e quero para a minha cidade. E é a preocupação do governador também”, observou Adib.

Ele ressaltou que a expansão da John Deere ocorre em um momento em que o País vive uma crise econômica com milhares de pessoas desempregadas, e a empresa está trazendo investimentos de 40 milhões de dólares. “Essa expansão e aumento de produtividade vai gerar mais empregos em Catalão. Isso é de suma importância para uma cidade que vive de múltiplas economias, mas que vive muito da sua industrialização”, pontuou.

O governador Marconi Perillo disse que o investimento da John Deere representa uma aposta no Brasil. “É a demonstração inequívoca de que a confiança voltou no nosso País. Estamos felizes porque os investimentos são feitos em Catalão. Essa passa a ser uma das mais importantes plantas da John Deere no mundo, e o mais importante é a geração de mais empregos. Hoje já são 827 colaboradores, e eu estou convencido de que essa ampliação continuará, de que os investimentos continuarão. E isso vai ser muito importante, não só para o fortalecimento do parque industrial em Catalão, mas pelo fortalecimento do parque industrial goiano”, observou.

Ele afirmou que é possível buscar a viabilização de outras áreas com a iniciativa privada. “Esse somatório será feito com toda boa vontade por parte do governo do Estado. Nós só vamos continuar esse ritmo de industrialização de Catalão e de Goiás com essas parcerias sinceras, republicanas, que são indispensáveis para a geração de emprego. O Brasil está com 12 milhões de desempregados. Outros oito milhões de pessoas que estão no subemprego. Então é preciso incorporar essa massa de 20 milhões de pessoas que precisam de empregos. E Goiás pode ser o grande carro-chefe. Catalão pode ser o grande carro-chefe nessa retomada do desenvolvimento”, enfatizou.