Em carta a Moro, Cunha diz que tem “aneurisma como o de Dona Marisa” e pede liberdade

Defesa alegou que ex-deputado do PMDB necessita de cuidados especiais que não seriam possíveis no Complexo Médico Penal de Pinhais

Durante seu primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB), preso desde outubro do ano passado no âmbito da Operação Lava Jato, leu uma carta em que diz ter “um aneurisma como o de Dona Marisa”.

Conforme a defesa do peemedebista, Cunha necessita de cuidados especiais que não seriam possíveis no Complexo Médico Penal de Pinhais. Segundo informações do jornal “O Globo”, ao fim da audiência com Moro, os advogados do ex-parlamentar protocolaram na Justiça Federal de Curitiba um pedido de liberdade.

A audiência desta terça foi o primeiro interrogatório do ex-parlamentar diante de Moro e teve início por volta das 15 horas. Cunha prestou depoimento acerca da acusação de que teria recebido R$ 5 milhões em propina referentes ao esquema envolvendo o projeto do campo de petróleo de Benin, na África, segundo apurou investigações da Lava-Jato.