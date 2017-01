Em campanha, Jovair Arantes se encontra com governador de Alagoas, Renan Filho

Em campanha para presidência da Câmara dos Deputados, líder do PTB também será recebido pelo prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSDB)

O deputado federal e líder do PTB na Casa, Jovair Arantes (GO), tem reunião marcada para esta quinta-feira (19/1) com o governador de Alagoas e filho do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), Renan Filho (PMDB).

Seguindo agenda de campanha à presidência da Câmara, o deputado goiano também tem reunião marcada com o prefeito da capital Maceió, Rui Palmeira (PSDB).

Na última quarta-feira (18/1), Jovair esteve na Bahia, onde participou de reuniões com o governador Rui Costa (PT), o vice-governador João Leão (PP), e os deputados Bacelar (PTN) e Valtenir Santana (PEN).

Na oportunidade, o candidato apresentou propostas de sua candidatura aos representantes do Estado na Câmara Federal, Antônio Imbassahy (PSDB), Márcio Marinho (PRB) e Benito Gama(PTB).