Em caminhada na Região Noroeste, Vanderlan põe em xeque “favoritismo” de Iris

Volume de pessoas em evento do candidato do PSB no Setor Morada do Sol chamou atenção. Aliados dizem que população tem “abraçado” sua campanha

“O Vanderlan tem um perfil político diferenciado. Ele tem boas propostas para Goiânia e e é isso que queremos hoje.” Esta é a avaliação de Sebastião Evangelista, de 67 anos, morador aposentado do Setor Morada do Sol, na Região Noroeste. Reduto eleitoral do candidato Iris Rezende (PMDB), a comunidade local abraçou o candidato do PSB, Vanderlan Cardoso, durante caminhada no final da tarde desta segunda-feira (12/9).

Para o prefeitável, a população já está cansada de demagogia e propostas populistas. Em entrevista pouco antes da agenda na região, o pessebista adiantou que irá continuar mostrando a realidade para a população.

“Vamos mostrar a realidade para o povo. Tem que ser mostrado mesmo. Ele [Iris] tem falado, por exemplo, que nenhum bairro de Goiânia ficou sem asfalto, mas fizemos um levantamento e são mais de 50 bairros que ficaram sem asfalto após sua gestão”, afirmou.

Atuante na agenda da chapa pessebista, o vereador e candidato à reeleição Pedro Azulão Jr. avalia que a campanha de Vanderlan “empolgou” e diz não ter dúvidas quanto à vitória do colega. “Vanderlan tem vindo para os bairros e a recepção está muito boa. Não tenho dúvida que voltaremos a ter um prefeito competente em Goiânia”, disse, durante caminhada.

A boa recepção pela população e o anunciado crescimento nas pesquisas de intenção de voto são, na avaliação de Vanderlan, fruto de uma agenda movimentada e de intenso diálogo com os mais variados setores da sociedade. Por isso, adianta, que continuará com as caminhadas e reuniões diárias. “Tem dado certo. Nossas propostas estão sendo aceitas e vamos continuar trabalhando bastante.”

Aliança

Ainda nesta semana, na quarta-feira (14), a coligação “Uma Nova Goiânia” irá reunir lideranças políticas de todos os partidos que apoiam a candidatura do pessebista. O evento será o primeiro da agenda do candidato que contará com a presença do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Presente durante a caminhada no Setor Morada do Sol, nesta segunda-feira, o secretário do governo tucano, Tayrone di Martino, afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que Marconi está empenhado na campanha de Vanderlan. “Ele tem conversado com as lideranças do partido e com todos os secretários para falar com a população e ajudar na campanha dentro do que é possível na legislação eleitoral”, contou.

Com a agenda apertada na Secretaria de Governo, Tayrone acrescenta que fez questão de participar da caminhada desta segunda. “Quase não tenho tempo para participar, mas hoje é um dia atípico, porque este é meu setor, então me organizei. A população tem entendido que Vanderlan é o melhor para Goiânia.”