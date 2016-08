Em caminhada, Jânio Darrot comemora: “População nos recebe com sentimento de gratidão”

Agradecendo engajamento dos moradores de Trindade na sua campanha, atual prefeito disse que vem ouvindo muitos agradecimentos dos cidadãos

O prefeito de Trindade Jânio Darrot (PSDB) e seu vice, Cabriny (PSDB), fizeram uma caminhada na manhã de sábado (27/8) passando pelas principais ruas do centro da cidade. O candidato a reeleição cumprimentou a população e agradeceu o apoio, pedindo “Humildade, garra e determinação para fechar o pleito com muito êxito”.

“Uma vitória expressiva no dia 2 de outubro é o que precisamos para mostrar que valeu a pena todo o esforço, dedicação e honestidade da nossa excelente equipe de governo que, como o mote da campanha, ‘fez muito e vai fazer muito mais’ por nossa querida Trindade”, comemorou ele. “Queremos agradecer vocês que estão fazendo essa campanha cada dia mais bonita, que tem calor, tem vibração, é uma campanha que cresce a cada dia”.

O tucano também ressaltou a recepção da população, segundo ele, calorosa e com uma boa energia. “As pessoas não estão nos cobrando e nos esperando com sentimento de revolta, mas sim com o sentimento de gratidão: ‘Obrigada, prefeito, você cumpriu conosco, a saúde melhorou, a educação melhorou, a minha rua está asfaltada, o meu bairro está mais bonito, é isso que a gente ouve a cada dia”, contou. “A gente sente a vitória vindo, mas vamos trabalhar muito”, garante ele.

Jânio também aproveitou a sexta-feira (26) para se reunir com candidatos a vereador por sua coligação – Trindade Cada Vez Melhor. Na ocasião, ele elogiou os nomes que concorrem pela chapa ao legislativo e pediu que os presentes avaliassem com atenção suas propostas.