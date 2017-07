Em áudio chocante, homem conta a amigos como tortura e espanca a própria namorada

Agressor que mantinha companheira em cárcere privado, relata que espancava mulher com facão, jogava pimenta em suas partes íntimas

A Polícia Civil de Goiás divulgou nesta segunda-feira (24/7) um áudio em que o mototaxista Elisomar Pereira da Silva, de 32 anos, relata ter torturado e agredido a companheira com golpes de facão e colocando pimenta nas partes íntimas.

“Ela já tomou banho, está quietinha. Só quebrei um facão nas costas dela, pus pimenta no ‘trem’ dela [nas partes íntimas] e tudo. Dei uma sossegada boa nela, mas assim, já está de boa, tomou banho, nós já estamos conversando já”, diz o homem na mensagem. Segundo a polícia, ele teria mandado o áudio e fotos da mulher para conhecidos por meio do aplicativo Whatsapp.

A vítima, de 39 anos, foi resgatada na madrugada de sábado (22/7) na casa do irmão do companheiro, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, após denúncia anônima. Eliosmar foi preso e está detido na central de Flagrantes de Anápolis.

Exames periciais constataram diversos hematomas no corpo da vítima que teriam sido provocados por golpes com a lateral da lâmina do facão e perfurações e cortes nas partes íntimas.

Segundo depoimento da mulher à polícia, o homem a teria agredido para que ela confessasse suposta traição. Em 2016 ela já tinha registrado uma ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal, por conta de ameaça e agressões leves do autor, ocorridas em Pirenópolis, mas acabou sendo persuadida a desistir da denúncia. A Polícia Civil deve encerrar o inquérito em 10 dias e remeter o caso à Justiça.