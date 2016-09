Em ascensão nas pesquisas, Vanderlan garante: “Vamos nos aproximar ainda mais de Iris”

Candidato do PSB assumiu vice-liderança da corrida pela Prefeitura de Goiânia e registrou maior crescimento entre os sete postulantes

O cenário da corrida pela Prefeitura de Goiânia ganhou um novo contorno neste domingo (4/9), com a divulgação da última pesquisa Serpes que mostra Vanderlan Cardoso (PSB) assumindo a vice-liderança e se aproximando de Iris Rezende (PMDB). Para o candidato, os dados confirmam o crescimento e o apoio observado pela sua equipe durante os eventos de campanha.

Além de ter assumido segundo lugar, Vanderlan foi o candidato que mais cresceu, saindo de 14 para 17% das intenções de voto. “Nosso crescimento nas intenções de voto se apresenta de maneira consistente. Certamente, nos próximos dias, vamos nos aproximar ainda mais do candidato que lidera as pesquisas”, comemorou o ex-prefeito de Senador Canedo.

Vanderlan atribui o crescimento ao contorno propositivo da campanha, focado em projetos e não em ataques. “Nosso crescimento se deve ao trabalho que estamos realizando diariamente, apresentando nossas propostas para a população goianiense. Nós mantivemos nossa campanha propositiva, sem baixar o nível das discussões, é isso que o eleitor deseja”.

Com o maior espaço de televisão entre os postulantes, Vanderlan acredita que tem a possibilidade de apresentar suas propostas reias para a população. “O espaço do programa eleitoral tem sido fundamental, através dele temos condições de chegar a um grande número de pessoas. A receptividade da população com os nossos projetos é muito grande”, afirmou ele.

O pessebista mantém a segunda colocação mesmo na pesquisa espontânea: Ele passou de 9,6% em agosto para 11% nesta pesquisa. Além de ter apresentado o maior crescimento, ele também é o único que ganhou mais aprovação e se mantém como o menos rejeitado dentre os sete candidatos, com 13,5% de desaprovação.

Dados da pesquisa

A pesquisa, encomendada e divulgada por J. Câmara & Irmãos S.A./“O Popular” (o resultado saiu na edição de domingo, 4, de “O Popular”), é de responsabilidade do Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda. O instituto ouviu 601 eleitores, entre 30 de agosto e 2 de setembro de 2016. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.