Em apenas 100 dias, Roberto Naves zera déficit da Prefeitura de Anápolis

Prefeito de Anápolis ressaltou que cortes realizados viabilizaram pagamento de dívidas de gestões passadas e que todas as contas de 2017 estão em dia

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), afirmou em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (10/4) que, após reforma administrativa e enxugamento da folha de pagamento, hoje as contas do município “estão no azul” e que, após 100 dias à frente da administração, foi possível “resgatar a imagem da prefeitura perante a população e o empresariado”.

“Assumimos uma prefeitura de déficit de R$ 70 milhões ao ano. Em 100 dias, temos uma prefeitura viável e saudável, que está no azul. Esta é a maior vitória que poderíamos ter em 100 dias. Saímos de uma situação sem crédito, sem estoque e sem dinheiro e hoje todos querem vender para a prefeitura porque sabem que tudo que se fala, cumpre. Tudo que se compra, paga”, anunciou.

Segundo o prefeito, todos os pagamentos de produtos e serviços referentes a 2017 estão em dia e a administração municipal efetuou ainda o pagamento no valor de mais de R$ 16 milhões referentes a dívidas de gestões passadas com ISSA, INSS, consignados, combustíveis, além de fornecedores de medicamentos e serviços.

“Hoje podemos dizer que a atual administração não deve um centavo para empresa de coleta de lixo, além de termos feito um contrato que viabilizou uma economia de quase R$ 1 milhão ao mês”, ressaltou. Segundo Roberto Naves, ao todo o município teve uma economia de R$ 4 milhões apenas com a revisão de contratos de prestação de serviços.

Sobre os cortes na folha, o petebista afirmou que a economia chega a quase R$ 10 milhões ao ano. “Cortamos gratificações e horas extras que eram pagas de forma irregular. Moralizamos o sistema e publicamos o decreto das novas gratificações, no qual mais pessoas terão direito ao benefício, mas gastaremos menos e faremos justiça a todos que merecem”, explicou. O chefe do Executivo lembrou também do corte em seu próprio salário e no de todos os membros do primeiro escalão, atendendo a determinação antiga do Tribunal de Contas do Município (TCM).

Ele agradeceu aos vereadores da Câmara Municipal de Anápolis que, segundo ele, foram fundamentais para a realização dos cortes. Estiveram presentes os vereadores Jackson Charles (PSB), Dominguinhos do Cedro (PV), Leandro Ribeiro (PTB), Lisieux Borges (PT), Pedro Mariano (PRP), Teles Junior (PMN) e Thaís Souza (PSL).

O prefeito comemorou outros aspectos positivos dos primeiros 100 dias de gestão, na área da saúde, por exemplo, com a diminuição de 85% dos casos de dengue e zika no município e o convênio com a UniEvangélica, que ampliará o programa Saúde da Família, trazendo mais médicos para o atendimento público.

Na área da educação, ele destacou a ampliação do quadro de servidores por meio da convocação de aprovados em concurso público e reajuste salarial único aos professores.

Roberto Naves elencou como outra conquista a escolha do empresário Francisco Pontes para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás. “Por meio de uma articulação com Jovair [Arantes, deputado federal], devolvemos para Anápolis a tão sonhada SED”.

Ele comemorou ainda o anúncio da instalação de duas novas indústrias em Anápolis, anúncio de novos investimentos para a conclusão das obras paradas dos viadutos da Avenida Brasil e a conclusão das obras do Estádio Jonas Duarte e mandou um recado. “Ninguém questiona mais se o prefeito vai dar conta ou não. Preparamos a casa. Sabemos que precisamos realizar mais, que temos urgências e melhorias a serem atendidas, mas aquilo que é o básico foi feito”, arrematou.