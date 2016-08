Em Aparecida, três candidatos estão empatados tecnicamente

Marlúcio Pereira (PSB) tem 26,4%; Professor Alcides (PSDB), 26,2%; e Gustavo Mendanha (PMDB), candidato do prefeito Maguito Vilela, marca 25,8%

A primeira pesquisa de intenção de voto à prefeitura de Aparecida de Goiânia feita pelo Instituto Paraná apresenta um empate técnico entre os três principais candidatos.

O deputado estadual Marlúcio Pereira (PSB) aparece com 26,4% das intenções de voto; seguido pelo empresário Professor Alcides (PSDB), 26,2%; e Gustavo Mendanha (PMDB), candidato do prefeito Maguito Vilela (PMDB), marca 25,8%. Como a margem de erro é de 4,5%, não é possível dizer quem está na frente.

Encomendado e divulgado pela Record Goiás na manhã desta quarta-feira (31/8), o levantamento mostra que, quando não são apresentados os nomes dos postulantes, o quadro muda: Gustavo Mendanha aparece em primeiro lugar, com 11,3% das menções, à frente (mas ainda dentro da margem de erro) do deputado do PSB, que tem 7,3%. O tucano aparece em seguida, com 6,9%. Dado curioso na pesquisa espontânea é que o prefeto atual foi citado por 1,3% dos eleitores.

Veja abaixo os dois cenários

Estimulada

Marlúcio Pereira – 26,4%

Professor Alcides – 26,2%

Gustavo Mendanha – 25,8%

Não sabe – 10,9%

Nenhum – 10,7%

Espontânea

Gustavo Mendanha – 11,3%

Marlúcio Pereira – 7,3%

Professor Alcides – 6,9%

Maguito Vilela – 1,3%

Outros nomes citados – 0,4%

Não sabe 66,5%

Ninguém 6,4%

Rejeição

O Instituto Paraná questionou aos entrevistados em quais candidatos eles “não votariam de jeito nenhum”. O deputado estadual Marlúcio Pereira (PSB) foi o mais citado, com 36,5% de rejeição. Gustavo Mendanha e Professor Alcides aparecem em segundo lugar, “empatados” tecnicamente, com 26,9% e 24% de menções, respectivamente. Os que disseram não rejeitar ninguém somam 16,5% e os que não souberam responder, 12,5%.

Aprovação

A pesquisa aferiu, ainda, a avaliação das administrações municipal, estadual e federal em Aparecida de Goiânia. O prefeito Maguito Vilela (PMDB) é aprovado por 70,2% dos entrevistados pelo instituto. Apenas 26,5% disseram desaprovar a gestão do peemedebista. O governador Marconi Perillo (PSDB) é aprovado por 47,5% e reprovado por 49,3% (a margem de erro é de 4,5%). Já o presidente interino Michel Temer (PMDB) é reprovado por 55,3% dos aparecidentes. Apenas 34,9% o aprovam.

A pesquisa foi encomendada pela TV Record e realizada pelo Instituto Paraná entre os dias 23 e 26 de agosto de 2016 com 550 eleitores de regiões de Aparecida de Goiânia. A amostra tem graude confiança de 95% e margem de erro de 4,5%, estando registrada no TSE sob o número GO-04050/2016.