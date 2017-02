UEG projeta parceria com centro tecnológico de energias renováveis nos Emirados Árabes

Reitor Haroldo Reimer integra comitiva liderada pelo governador Marconi Perillo ao país árabe, que cumpriu agenda de compromissos neste domingo (26/2)

Em primeira missão comercial de 2017, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) está em Abu Dhabi, onde busca novas parcerias comerciais e de inovação tecnológica. Neste domingo de carnaval (26/2), cumpriu as primeiras agendas de compromissos nos Emirados Árabes.

Acompanhado do reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Haroldo Heimer, visitou as instalações do Masdar Instituto de Ciência e Tecnologia (MIST). No encontro, foram delineados projeto de convênio o para envio de pesquisadores e professores de Goiás para o instituto, já que o Estado em pleno processo de implantação de plantas de produção de energias renováveis, com destaque para a solar.

O reitor da UEG explicou que um dos dos objetivos do Masdar é apoiar a diversificação econômica de Abu Dhabi, aproveitando a riqueza gerada pelo petróleo. Haroldo Reimer disse que a UEG vai, agora, conhecer mais a fundo o modelo de gestão e pesquisa do centro acadêmico.

Localizado na capital dos Emirados Árabes Unidos e criado com a ajuda do Massachussetts Intitute of Technology (MIT), o MIST é uma das primeiras universidades do mundo a dedicar integralmente aos cursos de pós-graduação que ofereçam soluções a problemas relacionados especialmente à produção de energia limpa e estudo dos efeitos das mudanças climáticas. O MIST oferece bolsas de cursos de mestrado para estudantes de todo o mundo que tenham interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de energia limpa e mudanças climática.

“Esperamos avançar em alguns contatos no sentido de parcerias e intercâmbios de pesquisa”, afirma o reitor Haroldo Reimer. “Criamos recentemente a Rede Goiana de Educação Internacional, uma rede que reúne as principais instituições. A partir dela nós temos vários diálogos muito afora”, completa o reitor ao enfatizar a importância que a missão comercial tem para alcançar resultados mais concretos.

Agenda

Outros compromissos da comitiva goiana no país árabe incluíram visita à Câmara de Comércio de Abu Dhabi, onde assunto principal foi o agronegócio goiano. No sentido de alinhar parcerias na área de exportação de produtos agrícolas e commodities, o governador Marconi Perillo avaliou que o encontro foi positivo. “Eles têm muito interesse no agronegócio brasileiro. Foi uma reunião muito produtiva”, resumiu o governador.

Outra parada foi o Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), o maior fundo soberano de investimentos do mundo. O patrimônio gerenciado pelo grupo é estimado em 1 trilhão de dólares. Marconi apresentou todas potencialidades de Goiás e como a localização geográfica de Goiás é privilegiada dentro do Brasil. A reunião, que estava prevista para durar 30 minutos, se estendeu por uma hora e meia. Pelas redes sociais, Marconi resumiu os compromissos cumpridos neste primeiro dia de viagem.