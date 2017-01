Em 2016, Marconi entregou obras e benefícios em 48 municípios

Governador de Goiás faz balanço positivo e destaca conquistas do ano que passou

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), faz balanço positivo de 2016: encerrou mais um ano de gestão marcado por um viés municipalista. Dados mostram que ele cumpriu agenda em 48 cidades do interior, durante 85 visitas. Mesmo com as dificuldades impostas pela crise econômica, o tucano-chefe avalia que não deixou de atender os municípios, como faz desde o seu primeiro governo.

Entre os benefícios, destaca a inauguração de reconstrução e construção de trechos rodoviários, entrega de unidades habitacionais e de programas como o cartão Renda Cidadã e Cheques-Moradia.

As cidades em que participou do maior número de eventos foram Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cidade de Goiás, Itumbiara, Trindade, Jataí e Palmeiras de Goiás. Em 2015, Marconi cumpriu agenda em 63 cidades, e realizou, no total, 105 visitas. Em 2016, o número foi menor em função do período eleitoral municipal, de quase três meses.

Marconi esteve em Aparecida de Goiânia cinco vezes, e cumpriu na cidade uma das mais importantes agendas de 2016: a inauguração do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq). Desde junho, o Credeq já realizou 67 mil atendimentos. Ainda na cidade, participou da inauguração do Instituto Médico Legal, da sede do 5º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar, e entregou 1,5 mil cartões do programa Renda Cidadã.

Em Anápolis, duas das seis visitas foram para vistoriar as obras do Centro de Convenções e para inaugurar a duplicação da capacidade da subestação de energia elétrica Pirineus. À Cidade de Goiás fez quatro visitas, sendo que uma delas foi para abrir a 18ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), em julho. Um dos seis eventos em Trindade foi a abertura do Centro de Apoio da OVG aos romeiros que participam da Festa do Divino Pai Eterno.

Em Jataí, onde esteve três vezes, entregou mil unidades habitacionais no Residencial Cidade Jardim II e inaugurou 12 leitos de UTI. Em Palmeiras de Goiás, em uma só agenda inaugurou construção de 38,8 quilômetros da GO-568, ligando Palmeiras de Goiás a Indiara; inaugurou uma unidade do Vapt Vupt, e o Centro de Cultura e Convenções Erisval Gomes Siqueira.

Para o governador, o número de 85 visitas no interior ratifica seu expressivo caráter municipalista, já que o governador ainda cumpre agendas em Goiânia, em Brasília, e em outros estados, pois é presidente do Consórcio Brasil Central.

Nos meses de novembro e dezembro, Marconi recebeu 106 prefeitos eleitos e reeleitos no Palácio para ajudá-los a definir prioridades e discutir as parcerias. Até fevereiro, terá recebido os 140 restantes.