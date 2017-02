Eliseu Padilha se licencia da Casa Civil por motivos de saúde

Há dois dias, José Serra pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores pela mesma razão. Peemedebista irá passar por cirurgia de retirada da próstata

Dois dias depois de o senador José Serra (PSDB-SP) pedir demissão do Ministério das Relações Exteriores do governo Michel Temer (PMDB-SP) por problemas de saúde, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB-RS), pediu licença do cargo pela mesma razão. Padilha viajou para Porto Alegre (RS) para fazer uma cirurgia de retirada de próstata.

Na ultima segunda-feira (20/2), o ministro foi internado no hospital do Exército, onde foi detectada a necessidade de realização do exame. Ele passou mal e médicos apontaram hemorragia por obstrução urinária.

Padilha recebeu alta na quarta-feira (22), quando fez o pedido de licença à Temer. O ministro deve ficar ausente por cerca de 12 dias e retornar ao cargo no próximo dia 6 de março. Nos últimos meses, ele foi internado por duas vezes, diagnosticado com a chamada síndrome do desembarque, que consiste em alterações de pressão e tonturas desencadeadas por viagens aéreas.