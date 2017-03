Elias Vaz: “Prefeitura tem dinheiro, mas não paga dívidas e não cumpre com obrigações”

Vereador apresentou, na última quarta-feira (29), requerimento para pedir que secretário de Finanças compareça à Câmara para prestar esclarecimentos

Em entrevista ao Jornal Opção nesta quinta-feira (30/3) o vereador Elias Vaz (PSB) questionou a existência de dinheiro no caixa da Prefeitura de Goiânia. Segundo o parlamentar, a administração municipal tem recursos que não estão sendo utilizados nem para pagar as dívidas nem para resolver problemas emergenciais.

“É claro que tem questões de planejamento, mas existem questões que são urgentes, relativas à vida humana”, afirmou. Elias Vaz explicou que no dia 28 de fevereiro havia R$ 369 milhões. No início de março, quando a folha de pagamento dos funcionários foi descontada, os cofres públicos contavam com mais de R$ 180 milhões.

“Hoje ainda deve ter mais dinheiro, já que teve arrecadação durante o mês. O que denunciei foi que como, com recursos em caixa, a prefeitura que não está pagando as dívidas da gestão passada deixa faltar coisas emergenciais? Por que falta insulina, falta professores nos Cmeis, falta merenda?”, questionou.

O vereador disse que por isso apresentou requerimento para que o secretário Municipal de Finanças, Oseias Pacheco de Sousa, vá a Câmara Municipal de Goiânia. De acordo com ele, é importante que o representante da gestão municipal preste contas do dinheiro e explique porque não estão sendo feitos investimentos.

Segundo Elias, a votação do requerimento já está na pauta e deve ocorrer na próxima semana, na sessão de terça-feira (4/4).