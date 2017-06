Eliane Pinheiro ironiza apoio de PMN a Ronaldo Caiado

Questionada sobre a declaração do senador de que seu partido estará com ele em 2018, parlamentar disparou: “Deixa o Caiado falar sozinho”

A deputada estadual Eliane Pinheiro (PMN) sinalizou, em entrevista ao Jornal Opção, que a declaração de Ronaldo Caiado (DEM) de que seu partido vai apoiá-lo em 2018 não procede. Parte da base do governador Marconi Perillo (PSDB), a parlamentar se negou a comentar, mas alfinetou o senador: “Deixa o Caiado falar sozinho”.

Questionada se a frase significava que o PMN ainda não fechou e tampouco deve apoiar o pré-candidato do DEM, Eliane disse apenas que como deputada, sua opinião tem mais força. “Sou deputada, né, acho que sou uma liderança maior no partido, não é?”.

No final de semana, o senador teve um encontro com dirigentes da legenda, incluindo o presidente estadual Eduardo Macedo, que afirmou que irá promover encontros em apoio à candidatura de Caiado. Segundo a assessoria do senador, vários integrantes do PMN estiveram na reunião para manifestarem apoio “irrestrito” a ele.