Eleito primeiro-secretário da Assembleia, Helio de Sousa não deve assumir

Atual presidente da Casa pode ir para o Tribunal de Contas do Estado ou para o secretariado de Marconi Perillo. Mais cotado para substituí-lo é Júlio da Retífica

A nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, que assume a partir de fevereiro, foi eleita em junho de 2015 com o atual presidente Helio de Sousa (PSDB), como seu primeiro-secretário. No entanto, a informação nos bastidores da Casa é de que ele não deverá assumir.

Aos parlamentares, Helio estaria dizendo que não vê muito sentido em sair da presidência para ir para a primeira-secretaria. No entanto, pode ser que ele, na verdade, assuma alguma secretaria no Governo do Estado ou mesmo uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Se Helio realmente não assumir seu cargo na Mesa, será realizada uma nova eleição especificamente para a primeira-secretaria. O nome mais cotado para sucedê-lo é o do deputado Júlio da Retífica (PSDB).

O Jornal Opção tentou confirmar a informação com o presidente, mas não conseguiu contato.

Mesa Diretora

Eleita para o biênio 2017-2018, a Mesa Diretora será comandada pelo deputado José Vitti (PSDB). Completam a lista o deputado Manoel de Oliveira (PSDB), como 1º vice-presidente; Henrique Arantes (PTB), 2º vice-presidente; Helio de Sousa (PSDB), 1º secretário; Bruno Peixoto (PMDB), 2º secretário; Lincoln Tejota (PSD), 3º secretário e Humberto Aidar (PT), 4º secretário.