Eixo Anhanguera é liberado após ato da greve geral

Protesto que bloqueou saída dos veículos na manhã desta sexta-feira (27) foi pacífico e todas as plataformas já voltaram a ser atendidas

Os ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia, voltaram a circular normalmente após o encerramento do protesto que impediu que os veículos saíssem das garagem na manhã desta sexta-feira (28/4).

Segundo informações da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia, o protesto aconteceu de forma pacífica e todas as plataformas do eixo já voltaram a ser atendidas.

Os terminais Novo Mundo e Padre Pelágio, que estavam fechados, também já foram liberados.

Convocada por centrais sindicais e movimentos sociais, a greve geral marcada para esta sexta (28) é em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no Congresso Nacional, e a Lei da Terceirização do governo Michel Temer (PMDB).

A movimentação tem a adesão de diversas categorias profissionais, que realizaram assembleias nos últimos dias e decidiram pela paralisação em várias cidades do país. A maioria atua nos serviços de transporte coletivo, aeroportos e escolas.