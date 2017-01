Eike batista tem prisão decretada em nova fase da Lava Jato

Desdobramento da operação que levou à prisão do ex-governador do RJ, Sérgio Cabral, investiga lavagem de dinheiro no valor de cerca de US$ 100 milhões

Agentes da Polícia Federal cumprem na manhã desta quinta-feira (26/1) mandado de prisão preventiva contra o empresário Eike Batista e outras oito pessoas no âmbito da Operação Eficiência, desdobramento da Calicute, deflagrada no ano passado. A Operação Calicute é um desdobramento da Lava Jato que prendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no fim de 2016.

A ação desta quinta (26), que tem o apoio do Ministério Público Federal e da Receita Federal, investiga crimes de lavagem de dinheiro desviado de obras públicas no Rio de Janeiro. Também são investigados os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa.

A PF apurou que os desvios chegam a cerca de US$ 100 milhões (aproximadamente de R$ 317 milhões). Segundo informações da investigação, parte do montante já foi repatriada.

Cerca de 80 Policiais Federais cumprem 9 mandados de prisão preventiva, 4 de condução coercitiva e 22 mandados de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela 7º Vara Federal Criminal.