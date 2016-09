“Educação de Goiás está no caminho certo e vai melhorar ainda mais”, diz Marconi

Estado está entre as quatro unidades da federação que alcançaram meta do MEC e conquistou 2º lugar no ranking nacional do Ideb, divulgado nesta quinta-feira (8)

O governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou, nesta quinta-feira (8/9), que o Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb) de 2015 mostra que Goiás está no caminho certo e que a qualidade do ensino vai melhorar ainda mais no Estado nos próximos anos.

Os resultados do IDEB 2015 foram divulgados nesta quinta-feira e, de acordo com os dados, Goiás é um dos quatro estados do país que cumpriram as metas estabelecidas para o Ensino Médio, ficando em 2º lugar no ranking nacional.

O governador lembrou que o Estado enfrentou uma greve na educação e afirmou que o crescimento de Goiás no ranking só não foi maior por conta da frequência influenciada pela paralisação. “Apesar da greve que tivemos, que prejudicou muito o fluxo dos alunos, nós ficamos em primeiro ou segundo lugar. Ficamos em segundo lugar no Ensino Médio, perdendo apenas para São Paulo e Pernambuco”, ressaltou.

Marconi, que respondia a perguntas feitas pelos seguidores de suas redes sociais para o Pergunte, o Governador Responde, parabenizou ainda a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, professores, pais e alunos da rede estadual. “Agora é trabalharmos duro para que possamos chegar ao próximo Ideb em uma situação melhor ainda. Muito obrigado e parabéns a todos os envolvidos”, disse.

No Ensino Fundamental 2 (6.ª a 9.ª série), de responsabilidade do Estado, Goiás avançou e foi da 2ª posição (2013) para a 1ª colocação no ranking nacional do Ideb 2015, com nota 4,7 – em empate com Santa Catarina e São Paulo. A rede goiana superou a meta estabelecida para o Fundamental 2, que era de 4,5. No caso do Ensino Médio, Goiás atingiu a meta de nota 3,8 estabelecida pelo MEC, ficando em segundo lugar.

“Em termos de proficiência e de melhoria no ensino, nós melhoramos muito. No Ensino Fundamental 2 nós ficamos em primeiro lugar. No Ensino Fundamental 2 e no Médio ficamos nos primeiros e segundos lugares”, afirmou o governador. “É motivo de comemoração o nosso esforço, com todos, a equipe da Seduce, com os diretores, secretários, professores, pais e, principalmente, os alunos”, afirmou.