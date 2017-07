Eduardo Costa pede vantagens e segurança de prefeitura para comprar mansão

Em áudio, sertanejo fala que quer comprar uma “casa top” na região de Capitólio, mas não recebe nenhum “auxílio” do prefeito

O cantor sertanejo Eduardo Costa pediu auxílio da prefeitura da cidade de Capitólio, em Minas Gerais, para comprar uma mansão na cidade. O áudio com os pedidos foi divulgado pelo jornalista Leo Dias nesta sexta-feira (14/7).

Primeiramente, Eduardo Costa diz que ama a região, que engloba Escarpas do Lago, e pede segurança para morar na cidade. “Eu sou uma pessoa que ama Escarpas, que ama Capitólio. Eu amo essa região. Tenho um prazer enorme em dizer que eu sou morador daí”, diz ele, antes de cobrar retorno.

“Às vezes eu preciso de segurança. E a prefeitura não fornece nenhum segurança pra ficar na porta da gente. O meu medo é de gente maldosa. O prefeito da cidade é um cara muito pacato, muito tranquilo”, reclama.

As reclamações continuam e o sertanejo diz que mora de aluguel, mas ainda não comprou uma casa do valor de R$ 6 milhões por falta de ajuda. “A prefeitura nunca me auxiliou, nenhum político aí nunca me auxiliou. Ninguém nunca me chamou pra conversa: ‘ó Eduardo, vamos arrumar uma casa top pra você aqui. Vamos fazer um preço melhor para você”, diz.

Por fim, o cantor diz que o investimento que faz na carreira é muito alto. “Eu acabei de comprar um avião, estou descapitalizado”, finaliza.