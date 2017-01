Edson Automóveis toma posse como vereador nesta segunda-feira

Primeiro suplente da coligação entre PMN e PR, empresário obteve 4.297 votos nas eleições municipais de 2016

Depois de Felisberto Tavares (PR) deixar o cargo de vereador para assumir a Secretaria Municipal de Trânsito, uma vaga para a Câmara de Vereadores de Goiânia foi aberta. Quem assume é o primeiro suplente, Edson Automóveis (PMN), que toma posse nesta segunda-feira (16/1) às 14h30.

Nas eleições de 2014, Edson obteve 4.297, ficando na 42ª colocação no ranking geral. Apesar de não ser do mesmo partido de Felisberto, ele assume porque o PMN esteve em coligação com o PR no pleito. O segundo suplente da chapa é o ex-vereador Mizair Lemes Jr (PR).

Empresário, Edson já foi vereador por três vezes. A primeira delas foi em 2000, quando foi eleito pelo Partido Geral dos Trabalhadores (PGT). Em 2008, ficou na suplência e assumiu o cargo por apenas dois meses. Em 2012, foi eleito pela segunda vez já pelo PMN.