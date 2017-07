Editor do Jornal Opção recebe a mais alta condecoração goiana

Essencial para o sucesso do portal de notícias do Opção, Alexandre Parrode foi um dos homenageados nesta terça-feira na cidade de Goiás

Ao lado de governadores, ministros, embaixadores, cônsules e outras autoridades, o editor do site do Jornal Opção, Alexandre Parrode, recebeu nesta terça-feira (25/7) das mãos do vice-governador José Eliton (PSDB) a comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, outorgada a personalidades que se destacaram pelos serviços prestados ao Estado de Goiás.

A honraria, a mais alta condecoração goiana, foi concedida durante solenidade na cidade de Goiás e integra as festividades do aniversário do município, que comemora nesta quarta-feira (26) 290 anos de fundação.

Também receberam a comenda a governadora de Roraima, Suely Campos; os governadores de Alagoas, Renan Filho; do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; de Minas Gerais, Fernando Pimentel; e do Piauí, Wellington Dias; além dos ministros da Saúde, Ricardo Barros; e interino da Cultura, João Batista de Andrade; e da ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois.