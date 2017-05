“É uma mexida no bom senso”, diz deputado sobre novo presidente da França

Emmanuel Macron tomou posse neste domingo (14/5) no Palácio do Eliseu, em Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, tomou posse na manhã deste domingo (14/5) no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, em Paris, pedindo uma França mais forte.

“O mundo e a Europa precisam mais do que nunca da França, de uma França forte, que erga alta a voz da liberdade e da solidariedade, de uma França que saiba inventar o futuro”, afirmou Macron na cerimônia.

O novo presidente, no entanto, admitiu que o país “duvida de si mesmo” há décadas.

Em entrevista ao Jornal Opção, o deputado federal Thiago Peixoto ( PSD-GO), que acompanha o desenrolar das eleições internacionais, disse que a posse de Macron é importante “para colocar as coisas no devido lugar”.

“Eu acho que em uma era de tantos imprevistos, com o Trump nos Estados Unidos e a saída do Reino Unido da União Europeia, a posse do Macron representa uma mexida no bom senso”, afirmou.

Eleições

No último domingo, Macron venceu o segundo turno das eleições francesas derrotando a candidata do partido ultradireitista Frente Nacional, Marine Le Pen. O centrista obteve 66,1% dos votos contra 33,1% de Le Pen.