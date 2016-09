“É preciso diálogo direto e permanente com a população”, defende Francisco Jr.

Em caminha neste sábado, o candidato do PSD propôs uma administração mais próxima dos cidadãos

Em caminhada na Vila Finsocial acompanhado pelo vereador Fábio Caixeta (PSD), o candidato a prefeito de Goiânia pelo PSD, Francisco Júnior destacou que tem investido na interação com o eleitor pelas redes sociais, e também em uma intensa agenda com reuniões com a população.

“O foco da minha campanha é um diálogo permanente, constante, com o eleitor, com a sociedade, com a cidade. Eu acredito que só quando se está próximo do cidadão é possível fazer uma administração que atenda as necessidades do povo”, afirmou.

Francisco Jr. diz que pretende manter esse contato direto durante a disputa e ao longo de sua administração. “Para aproximar a população das decisões que vamos tomar, vamos usar a tecnologia e criar uma plataforma, um aplicativo para solicitar serviços, fazer reclamações, avaliar e acompanhar qualquer pedido diariamente. Agora na agenda do prefeito não deixarão de ter encontros assim, o contato direto para o diálogo aberto”, propôs.

Para o deputado estadual do PSD, a política só tem sentido se ajudar a tornar a cidade menos desigual. “A trajetória de um homem público só tem sentido se ele estiver a serviço de quem mais precisa. A prefeitura tem que se esforçar para dar atenção a todos mas tem que voltar o olhar de forma especial aos mais carentes, aos mais necessitados. Goiânia é a cidade mais desigual da América Latina, e nós precisamos trabalhar para mudar essa situação”, arrematou.