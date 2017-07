“É como se fosse a contratação do camisa 10”, diz Jovair sobre filiação de Demóstenes

Presidente estadual do PTB comemorou chegada do ex-senador em evento na capital e reiterou “carta branca” para 2018

O ex-senador Demóstenes Torres se filiou ao PTB, na manhã desta segunda-feira (17/7), em evento no escritório político do deputado federal Jovair Arantes. Durante coletiva de imprensa, o parlamentar, que é presidente estadual do partido em Goiás, comemorou a conquista e fez uma comparação inusitada: “É como se fosse a contratação do camisa 10 no futebol que todos queriam.”

Cassado do Senado em 2012 por quebra de decoro parlamentar, Demóstenes foi absolvido pela segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as provas que demonstravam o envolvimento do agora petebista com o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Dessa forma, ele acionou a Casa de Leis para que anule o processo de cassação, devolva sua elegibilidade e o mandato (que termina em 2018).

Jovair Arantes garantiu que, no que depender do PTB, o processo será célere. “O Senado tem que dar resposta à cassação política, que foi inconveniente inclusive do ponto de vista democrático e entendemos que a filiação lhe dá tranquilidade para trabalhar”, explicou. Para ele, o ex-senador é uma “liderança de Goiás”, que desempenhou papel importante para o estado “no período que pode”.

“Ele passou por um momento de muita dificuldade, superou todas, mostrando que não deve, que não devia e que foi de forma injusta condenado e agora está livre para poder militar e trabalhar politicamente trazendo suas lideranças para dentro do PTB e juntos fazermos uma grande virada no Estado de Goiás”, completou.

Questionado sobre o espaço que Demóstenes terá no partido, Jovair Arantes foi categórico: ”

Pode ser candidato ao que entender, discutiremos internamente […], mas o partido dará a liberdade para que seja o que quiser ser. É um homem do bem que conhece muito a política, apesar de estar afastados, conhece as lideranças e caminhos políticos. Para nós será reforço significativo.”

O evento contou com a presença não só de lideranças do PTB, mas de diversos partidos, como PSDB, PSD e até PMDB. Estiveram presentes os prefeitos de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB); Renato de Castro (PMDB), de Goianésia; Nárcia Kelly (PTB), Bela Vista de Goiás; Roberto Naves, de Anápolis; bem como o vereador por Goiânia, Anselmo Pereira (PSDB); os deputados estaduais Eliane Pinheiro (PMN) e Júlio da Retífica (PSDB).