Durante show, Xuxa perde paciência com “homenagem” e deixa palco irritada

No lançamento da turnê Xuchá, a apresentadora foi surpreendida com memória do passado que a deixou para lá de contrariada

A eterna rainha dos baixinhos, a apresentadora Xuxa Meneguel, lançou na noite desta sexta-feira (28/4), no Rio de Janeiro, a turnê nacional Xuchá, uma apresentação musical que relembra os principais sucessos da artista, com direito a nave, paquitas e muita nostalgia.

O que era para ser uma baita comemoração, entretanto, acabou em puro constrangimento. Conforme relato do portal UOL, durante o show de estreia, Xuxa recebeu uma “homenagem” que a deixou para lá de contrariada.

Tudo começou com a participação surpresa de 12 ex-paquitas da apresentadora, que apresentaram um número musical especialmente para a loira. Só que a homenagem não parou por aí: imagens, vídeos antigos e alguns depoimentos começaram a ser transmitidos no telão do palco. Dentre eles, um da própria apresentadora pedindo perdão por uma desfeita que teria feito em público ao pai, que morreu há pouco mais de um mês aos 85 anos.

A recordação não agradou Xuxa que simplesmente deixou o palco, visivelmente irritada e constrangida com a exposição. Ela só teria voltado para sua performance depois de ser tranquilizada pelo namorado Junno Andrade e, mesmo assim, no “piloto automático”, segundo narra reportagem do UOL.

“Existe coisas que são desnecessárias na vida”, se desculpou a apresentadora ao retornar ao palco.