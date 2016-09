Durante campanha, candidato a prefeito recolhe lixo nas ruas de Goiânia

Djalma Araújo (Rede) defendeu que a sociedade precisa ter consciência ambiental e fez um paralelo da limpeza das ruas e da política

O candidato a prefeito de Goiânia da Rede Sustentabilidade, vereador Djalma Araújo, começou oficialmente sua campanha de rua na última quarta-feira (31/8). Djalma, que não tem recursos para materiais gráficos, caminhou pelo Setor Norte Ferroviário com um saco de lixo e luvas recolhendo lixo do chão. O candidato foi acompanhado por candidatos a vereador e assessores.

Para Djalma, é necessário que os centros urbanos sejam reorganizados em relação ao lixo. Segundo o vereador, os cidadãos precisam adotar três medidas: reduzir, reutilizar e reciclar. “Ou acabamos com o lixo ou o lixo acaba com a gente. Apesar de a frase ser clichê, ela é oportuna”, afirmou.

O candidato defendeu que a sociedade precisa ter consciência ambiental, além de discutir temas como saúde, educação e segurança. “Temos em Goiânia gestões que não se preocuparam com as áreas verdes da cidade e já pagamos um preço caro por isso”, disse.

Durante a denominada “caminhada sustentável” do prefeitável, comerciantes, ambulantes e compradores conversaram com Djalma sobre suas propostas e reivindicaram melhorias para a região.

A caminhada pela 44 teve, ainda, um caráter simbólico. “Limpar as ruas assim como devemos limpar a política. Juntar o lixo para promover a limpeza”. Para o candidato da Rede, a limpeza deve começar pelas contas públicas, rescindindo alguns contratos e promovendo auditorias em outros, como os que tangem sobre o transporte público coletivo. Neste setor, Djalma ainda pensa em novo processo licitatório.

Para compensar a falta de recursos, as caminhadas serão intensificadas, afirma Djalma. “Acho ótimo poder falar diretamente com o eleitor, olho no olho, sobre nosso projeto, sem armas e sem propostas mirabolantes”.