Dupla Henrique e Juliano faz desabafo comovente após acidente de carro

Sertanejos seguiam para show em São Paulo quando o carro em que estava rodou na pista, que estava molhada. Confira o relato

A dupla sertaneja Henrique e Juliano usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre acidente de carro ocorrido na noite da última quinta-feira (8/4), em São Paulo. Os cantores, um amigo e o motorista do táxi em que estavam seguiam do aeroporto de Jundiaí até a capital paulista, onde a dupla tinha uma apresentação na casa de shows Villa Country.

Segundo o relato, havia chovido e a pista estava molhada. Em uma curva, o carro aquaplanou e acabou rodando várias vezes, bateu no barranco da outra e pista e foi parar fora da estrada. “Foi um susto muito grande e acabei batendo a cabeça em alguma parte do carro (ou no teto, ou na lateral do interior do veículo)”, escreveu Henrique em uma publicação no Facebook oficial da dupla.

Apesar do susto, os sertanejos se apresentaram na mesma noite. “Desculpem-me as lágrimas no show de ontem mas quando sua vida passa na sua frente você acaba pensando e repensando várias coisas. Agradeço as orações dos nossos pais e acreditem turma, elas fazem toda a diferença!!”, continua o relato.

Os irmãos da cidade de Palmeirópolis, no interior do Tocantins, são donos de sucessos como “Não To Valendo Nada”, “Cuida Bem Dela”, “Na Hora da Raiva, “Como é Que a Gente Fica”, “Vidinha de Balada”, entre outras.

Confira o texto na íntegra: