Dupla é presa no interior de Goiás durante operação da PC em postos de combustíveis

A Polícia Civil de Goiás deflagrou na manhã desta terça-feira (21/3) em Mineiros, no Sudoeste goiano, a Operação Ouro Preto, que investiga crimes contra relações de consumo em postos de combustíveis e lojas de conveniência do município e região.

A ação apura casos de adulteração de combustíveis e a venda de produtos vencidos ou com especificações inadequadas. Até o momento, a corporação realizou duas prisões em flagrante.

A Ouro Preto conta com o apoio da Polícia Militar, do Procon Goiás, da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da Prefeitura de Mineiros.