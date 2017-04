Dra. Cristina, Thiago Albernaz e Cairo Salim disputam diretório do PSDB de Goiânia

Atual presidente, Rafael Lousa abriu mão de concorrer à reeleição. Secretário Tayrone di Martino também é citado, mas nega articulação

A executiva metropolitana do PSDB inaugurou, na noite desta segunda-feira (17/4), a nova sede do partido na capital. Em solenidade, o atual presidente Rafael Lousa fez um balanço de seus dois anos de gestão e e entregou o espaço que leva o nome do ex-prefeito Nion Albernaz.

Apesar de poder disputar à reeleição no pleito de 7 de maio deste ano, o também presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) revelou ao Jornal Opção que não pretende concorrer. “Já dei minha contribuição e agora tenho que abrir espaço para outros colegas”, disse.

Com isso, três principais candidatos estão no páreo para comandar o tucanato goianiense no mandato de apenas um ano. A vereadora Dra. Cristina Lopes, o ex-vereador Thiago Albernaz e o suplente de vereador Cairo Salim são os mais bem cotados no momento.

Não há favoritos, pois as articulações estão apenas começando. Justamente por isso há quem aposte até em uma candidatura do secretário de Governo de Goiás, Tayrone di Martino. À reportagem, ele frisou que só aceitaria caso fosse consenso e está mais focado em auxiliar o governador Marconi Perillo (PSDB).

“Gostaria de continuar focado e desenvolvendo o trabalho na secretaria. Acho que temos parlamentares, tanto no Parlamento estadual quanto no municipal, que poderiam ocupar muito bem o posto. Sinto-me honrado, mas não estou trabalhando para isso”, asseverou.

De qualquer forma, o grande desafio da nova Executiva do PSDB Metropolitano é semelhante ao de dois anos atrás: recuperar o prestígio do partido na capital, onde, tradicionalmente, a oposição tem maior vantagem. Apesar de não haver eleições municipais no ano que vem, deputados estaduais e federais, senadores e um novo governador serão eleitos — e o processo passa, evidentemente, por Goiânia.

“Nos empenhamos em um trabalho de fortalecer zonais, realizamos eleições internas em 2015 e neste ano uma nova renovação das zonais — o que oxigena o partido. Tivemos uma candidatura majoritária depois de 16 anos, o que foi um grande avanço. Precisamos de uma nova executiva que continue fazendo o PSDB crescer”, ponderou Lousa.

Participaram do evento o presidente do PSDB de Goiás, deputado federal Giuseppe Vecci; os secretários Lêda Borges (Cidadã) e Tayrone di Martino (Governo; os ex-vereadores Thiago Albernaz e Geovani Antônio; a presidente da Juventude Tucana, Aava Santiago; bem como o ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz (que foi homenageado) e familiares.