Dra. Cristina diz que só disputa diretório do PSDB Goiânia em chapa única

Vereadora busca consenso com demais candidatos ao comando do diretório metropolitano e fala em composição de chapa que contemple as zonais

Preocupada com a crise que afeta os partidos políticos tanto em escala nacional, quanto estadual e municipal, a vereadora Dra. Cristina Lopes (PSDB) busca o consenso entre seus correligionários para formação de uma chapa única para a eleição do comando do diretório metropolitano do PSDB.

“Busco uma chapa de consenso que possa privilegiar as zonais, que têm várias pessoas excelentes que muitas vezes são subvalorizadas. Acho que é o momento de valorizar essa militância em toda sua abrangência”, disse a vereadora.

Ao Jornal Opção, ela reiterou que, caso o consenso não seja possível, não tem pretensão de disputar uma eleição com mais de uma chapa. Além de Dra. Cristina, também colocam seu nome para a disputa o ex-vereador Thiago Albernaz e o suplente de vereador Cairo Salim.

“A política brasileira é feita de partidos. Precisamos retomar esse idealismo partidário e trabalhar com o coletivo. Nesse momento de conversa e apresentação de propostas, me coloco à disposição para exercer esse trabalho diário dentro do partido e não apenas em período de eleição, como muitas vezes vemos”, disse Dra Cristina.

Ela lembrou ainda que atualmente comanda a tesouraria do segmento Mulher da executiva nacional e presidência do PSDB Mulher em Goiânia, exercício partidário que, segundo ela, a capacitou a pleitear a presidência do diretório metropolitano. A escolha da nova diretoria do partido na capital será no próximo dia 7 de maio.