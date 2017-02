Dr. Antonio pode assumir no cargo no governo e abrir vaga para José de Lima na Assembleia

Deputado do PR pode assumir secretaria extraordinária e afirma que tem preferência pela área da Saúde

O governo de Goiás estuda criar uma secretaria extraordinária que será ocupada pelo deputado estadual Dr. Antonio (PR). A articulação feita pelo presidente da Assembleia e ex-líder do governo, José Vitti (PSDB) pretende abrir espaço para o suplente José de Lima, do PDT.

Segundo o deputado do PR, ainda não existem detalhes sobre qual seria a secretaria, mas ele próprio sugeriu que fosse uma secretaria extraordinária subordinada à Secretaria de Saúde. “Minha resposta à proposta do governador foi uma sugestão de criar uma secretaria extraordinária para supervisionar o serviço itinerante da Secretaria de Saúde nos municípios. Desta forma poderia continuar o trabalho que já faço de saúde itinerante, coordenando o trabalho oficial do Estado”, explicou.

Ainda de acordo com o deputado, as conversas ainda estão em andamento e qualquer definição deve demorar alguns dias. “Vamos avaliar se com a mudança poderei continuar contribuindo e ampliar meu trabalho”, ponderou.

Dr. Antonio foi eleito pelo PDT, filiou-se ao Partido da Mulher Brasileira em 2015, mas assinou ficha derradeira no PR, aproveitando-se da janela partidária aberta pelo Congresso. Desta forma, o suplente convocado seria José Rodrigues de Lima Neto (19.516 votos), que fez parte da coligação do PDT com o PTN na eleição passada.