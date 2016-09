Dono da JBS-Friboi é levado pela PF em ação que investiga fraude em fundos de pensão

Wesley Batista, proprietário da Eldorado Brasil, uma das empresas envolvidas, já depôs. Seu irmão, Joesley, também é alvo, mas ainda não falou porque está no exterior

Os donos da J&F, holding que engloba a JBS, Joesley e Wesley Batista estão entre os alvos da Operação Greenfield, deflagrada nesta segunda-feira (5/9) pela Polícia Federal. A investigação apura desvios nos quatro maiores fundos de pensão do Brasil e atinge uma das empresas do grupo dos irmãos Batista, a Eldorado Brasil.

Eles foram alvo de mandados de busca e apreensão e condução coercitiva. Segundo a Folha de São Paulo, Wesley já prestou depoimento. Joesley, por sua vez, está no exterior e ainda não depôs na Polícia Federal. Em resposta ao jornal, a Eldorado disse que não vai se manifestar até ter acesso ao processo.

Além dos dois, o ex-tesoureiro do PT, preso na Operação Lava Jato, João Vaccari Neto, também está entre os investigados. A casa dele foi alvo de busca e apreensão.

Operação Greenfield

A Operação investiga crimes de gestão fraudulenta no Funcef (fundo de pensão de funcionários da Caixa Federal), Petros (da Petrobras), Previ (do Banco do Brasil) e Postalis (dos Correios). No total, foram expedidos 127 mandados judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Amazonas, além do Distrito Federal.

De acordo com a PF, as investigações começaram a partir de dez casos investigados que revelaram déficits bilionários nos fundos de pensão. Entre esses, oito são relacionados a investimentos realizadas de forma temerária ou fraudulenta pelos fundos de pensão, por meio dos FIPs (Fundos de Investimentos em Participações).

O esquema funcionara em núcleos interligados: um empresarial, um dirigente de fundos de pensão, um de empresas avaliadoras de ativos e um de gestores e administradores dos FIPs. Os investigados responderão por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.