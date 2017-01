Do PMDB, presidente da FGM disse que dará a Marconi o título de “Municipalista do Século”

Em nova maratona de atendimentos, Marconi recebe mais 12 prefeitos no Palácio Pedro Ludovico Teixeira

Na sequência da maratona de atendimento aos prefeitos empossados no último dia 1º de janeiro, o governador Marconi Perillo (PSDB) participou, na manhã desta quinta-feira (26), de mais 12 audiências. Foram recebidos os prefeitos de Araçu, Heitoraí, Campinaçu, Campos Verdes, Cristianópolis, Senador Canedo, Gameleira, Porteirão, Palminópolis, Amaralina, Castelândia e Cromínia.

O destaque do dia ficou por conta do prefeito Haroldo Naves, de Campos Verdes, que é também presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM). Durante audiência, ele disse que dará a Marconi o título de “Municipalista do Século”.

As audiências tiveram início às 8 horas e se estenderam até as 12 horas na sala de reuniões do 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Primeiro a ser recebido, o prefeito de Heitoraí, Lúcio Pires dos Santos (PP), acompanhado dos deputados Thales Barreto (PTB) e Jean Carlo (PHS), lamentou ter recebido “uma cidade sucateada”.

Depois de apresentar ao governador pedidos de asfalto urbano, ambulância, aumento do efetivo policial e construção de Creche, ouviu de Marconi o compromisso do governo em ajudá-lo a resolver os problemas mais urgentes. “Vou fazer tudo o que puder para ajudá-lo. Quando a gente está unido, as coisas acontecem”, declarou o governador.

Em resposta, Lúcio dos Santos disse esperar muito do governo: “Temos confiança no apoio do governador. Sem a ajuda do Estado tudo ficaria muito mais difícil. O governador nos recebeu bem e acreditamos que seremos atendidos em nossos pedidos”.

Acompanhado dos deputados Flávia Morais e Gustavo Sebba, o prefeito de Araçu, Joelton Bernardo da Costa (PMDB), foi o segundo a ser recebido. Com uma comitiva de vereadores o acompanhando, o prefeito elogiou a disposição do governador “em fazer por todos, independente do partido”.

Embora seja de partido de oposição, Joelton se disse “grande admirador do governador Marconi Perillo” a quem entregou ofícios pedindo pavimentação urbana, consolidação do polo industrial, caminhão coletor de lixo, transporte escolar e para a área do esporte. “Tenho carinho especial por Araçu. As portas do governo estão abertas”, disse Marconi.

Milson Alves (PP), prefeito de Campinaçu, compareceu à audiência acompanhado do deputado Lincoln Tejota (PSD). Deixou pedidos para recapeamento, rede de esgoto, construção de pontes e cheques reforma. Prioritariamente o prefeito solicitou a reforma de duas pontes de madeira na GO-441. “O senhor sairá daqui com a certeza de que os convênios serão assinados”, anunciou Marconi.

Ao final da audiência, Milson se disse satisfeito com a atenção do governador. “Ele nos atendeu muito bem. Temos absoluta certeza que seremos bons parceiros nesses próximos dois anos”, disse o prefeito.

O prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves (PMDB), foi outro líder político de partido de oposição a elogiar o governador. Satisfeito com o atendimento recebido, disse que dará ao governador o título de “Municipalista do Século”.

Além de prefeito de Campos Verdes, Haroldo é presidente da Federação Goiana de Municípios. Ele pediu ajuda do Estado para recuperação de pavimentação urbana, cheque construção, aumento do efetivo policial, pavimentação da rodovia que liga a sede do município à BR-080 passando por Alto Horizonte, trecho de 40 quilômetros, apoio para a instalação de uma feira municipal e um novo cemitério.

Jairinho Gomes (PSB), prefeito de Cristianópolis, esteve na audiência com Marconi acompanhado dos deputados estaduais Jean e Gustavo Sebba. Solicitou recursos para recuperação de asfalto urbano, construção da Casa do Idoso, casas populares e um Polo Industrial.

A todos, o governador tem respondido que, ao final das audiências, no final de fevereiro e início de março, irá fazer um balanço da necessidade de cada município para definir o quantitativo a ser liberado para recuperação de pavimentação urbana. Sobre a liberação de cheques reforma, ele tem solicitado aos prefeitos que encaminhem os pedidos ao Ministério da Cidade.

“Nós vamos nos concentrar na construção de casas novas. Queremos terminar o ano com pelo menos mais 30 mil novas casas populares entregues”, anunciou.

Mais pedidos

Ao lado do deputado federal Roberto Balestra e do estadual Francisco Oliveira, o prefeito de Gameleira, Wilson Tavares de Souza Jr. (PP), pediu o término da pavimentação da GO-437, ligando Gameleira a Silvânia, extensão de quatro quilômetros, uma creche e pavimentação urbana para o distrito de Mucambinho, recapeamento urbano, casas populares e aumento do efetivo policial.

O prefeito deixou o Palácio enaltecendo o trabalho administrativo e político do governador Marconi Perillo: “Sempre fui um grande admirador do governador Marconi Perillo, um político republicano, democrático e municipalista. Estamos bastante otimistas com as parcerias que faremos com o governador”.

José de Souza Cunha (PSDB), prefeito de Porteirão, solicitou Cheque Mais Moradia e investimentos na área de saúde. Esteve na audiência acompanhado de vereadores, da deputada federal Flávia Morais e do deputado estadual Álvaro Guimarães. “Foi muito importante estarmos aqui hoje com o governador. Estamos satisfeitos e otimistas. O governador demonstra estar preocupado com os municípios”, disse.

O prefeito de Palminópolis, Euripedes Custódio Borges (PTB), que também estava acompanhado do deputado federal Roberto Balestra, solicitou do governador ajuda para a construção de novas casas populares, asfalto urbano e reforma de praça. “A iniciativa do governador tem sido elogiada por todos os prefeitos, de qualquer partido. Marconi é um grande estadista que sempre agiu em defesa do Estado e dos municípios”, elogiou.

Vandeílson Gonçalves Lima (PSDB), prefeito de Amaralina, solicitou recapeamento e pavimentação de estrada. Ao lado da deputada federal Flávia Moraes e dos estaduais Júlio da Retífica e Thales Barreto, parabenizou o governador pela iniciativa de atender a todos os prefeitos.

“O governador tem sido atencioso com todos. Temos convicção de que seremos atendidos em tudo aquilo que necessitamos. Reconhecemos as dificuldades do País e dos estados e temos certeza de que teremos a ajuda possível”, disse.

Divino Lemes (PSD), prefeito de Senador Canedo, solicitou atenção e parcerias para áreas importantes da administração, como Educação, Saúde, Mobilidade, Infraestrutura e desenvolvimento industrial.

Penúltimo a ser recebido na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito de Castelândia, Marcos Antônio Carlos (PSD), esteve acompanhado dos deputados estaduais Álvaro Guimarães e Lissauer Vieira. Deixou ao governador como principal reivindicação, o pedido para a pavimentação de 15 quilômetros da ligação entre a cidade e Quirinópolis. Solicitou ainda asfalto urbano, investimento na área de Saúde, reforma de escola municipal, reforma de hospital e reforma de Ginásio de Esporte.

O último prefeito atendido na série de audiências da manhã de hoje foi Gilvander Alves Pereira (PSDB), de Cromínia. Ele compareceu ao encontro acompanhado de vereadores e do deputado Marquinhos Palmerston.

Ao governador apresentou ofícios solicitando asfalto urbano, 120 casas populares, Cheque Mais Moradia – reforma -, caminhão coletor de lixo, um aparelho de ultrassom e um respirador para o Hospital Municipal. “Saio daqui muito satisfeito. Acreditamos muito que vamos ser beneficiados nesses próximos dois anos que Marconi ainda tem pela frente”, afirmou.