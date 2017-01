Divulgado calendário do IPTU 2017 de Goiânia; confira datas

Regras adotadas pelo Paço são as mesmas que corrigiram parte do IPTU no último ano

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta segunda-feira (9/1) o calendário de pagamento dos impostos Territorial Urbano (ITU) e Predial e Territorial Urbano (IPTU) da capital. Conforme os dados divulgados pelo Paço, os contribuintes terão que pagar os tributos no dias 20 de janeiro, no caso do ITU, e 20 de fevereiro, para IPTU.

Em 2017, o quantitativo de propriedades tributáveis em Goiânia é de 672.547, quase 2% maior em comparação a 2016, quando 660.023 imóveis foram identificados como devedores de tributos ao município.

Juntos, os lançamentos do ITU e do IPTU 2017 deve gerar R$ 583.546.017,74 para os cofres da prefeitura, valor R$ 111,2 milhões acima do cobrado em 2016. O crescimento, que equivale a 19%, é reflexo da correção inflacionária oficial de 6,99% e da aplicação escalonada da nova Planta de Valores Imobiliários de Goiânia.

As regras adotadas pela administração são as mesmas que corrigiram parte do IPTU no último ano. Dessa forma, imóveis com valor venal abaixo de R$ 200 mil foram reajustados conforme índice inflacionário. Já as propriedades que valem acima deste valor passam a ter reajuste de acordo com as diferenças identificadas entre os valores tributário e venal no período entre 2005 e 2015.

Nos casos onde as variações entre os valores foram menor ou igual a 20%, entre 20% e 40%, ou maior que 40%, os aumentos foram de, respectivamente, 5%, 10% e 15%, acrescidos da reposição inflacionária. O valor venal dos imóveis pode ser consultado no site da Prefeitura de Goiânia, na área de Serviços. Nela, basta clicar no campo IPTU-ITU/Taxas e, em seguida, Consultar Valor Venal do Imóvel. Somada a inflação, os impostos territoriais deste ano tiveram reajuste máximo de 21,99%.