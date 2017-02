Divulgada a lista dos aprovados no concurso do Credeq. Confira

Até a próxima quarta-feira (1º/3) estará aberto o prazo para recursos, que serão analisados antes de ser proclamado o resultado definitivo

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy) divulgou resultado preliminar dos aprovados em seu processo seletivo, que visa contratar 196 profissionais, em 27 funções distintas, distribuídas em três níveis de escolaridades.

A proclamação da lista final dos aprovados será divulgada após a análise de eventuais recursos, que poderão ser apresentados, presencialmente, na segunda (27/2) e quarta-feira (1º/3), na sede do Credeq. O modelo do recurso, assim como a lista dos aprovados, estão disponíveis na página oficial da instituição na internet.

“Avaliamos que o Credeq estará pronto para disponibilizar os seus 96 leitos e dois ambulatórios ao sistema referenciador goiano, assim que forem contratados os profissionais administrativos e clínicos, com o encerramento do processo administrativo”, esclarece Cleison Rodrigues, o diretor geral da unidade.

O resultado do processo seletivo tem validade por seis meses e os aprovados finais estarão aptos a serem contratados. As contratações, que obedecerão a ordem de classificação, serão feitas pela Associação Comunidade Luz da Vida, responsável pela administração do Credeq.