Dilma prepara mudança do Palácio da Alvorada

Ex-presidente não receberá salário, mas terá direito a dois assessores, quatro seguranças e dois motoristas, além de dois carros

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve seu mandato cassado pelo Senado no dia 31 de agosto, prepara para esta terça-feira (6) mudança para Porto Alegre, onde vive sua família. Segundo sua assessoria de imprensa, a expectativa é que ela deixe o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência ainda nesta tarde, sem previsão de entrevista à imprensa.

O ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, entrou no Alvorada por volta das 11h sem dar declaração à imprensa. O ex-ministro da Previdência Social Carlos Eduardo Gabas esteve na residência oficial e o ex-ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência Jaques Wagner também é esperado, segundo a assessoria de Dilma.

Dois caminhões de mudança entraram no Alvorada no início da manhã. Para a viagem de mudança, ela deve utilizar, pela última vez, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Embora tenha sido condenada por crime de responsabilidade, Dilma terá direito a benefícios concedidos aos ex-presidentes da República, pois concluiu o seu primeiro mandato, de 2011 a 2014. Depois de aprovar a perda do mandato de Dilma, o Senado decidiu manter os seus direitos políticos, permitindo que ela ocupe cargos públicos .

A ex-presidente não receberá salário, mas terá direito a oito servidores, sendo dois assessores, quatro seguranças e dois motoristas, além de dois carros. Todas as despesas relacionadas à gestão dos servidores e dos dois veículos serão custeadas pela Casa Civil, com recursos do Tesouro Nacional.

Dilma deve se mudar no mesmo dia em que o presidente Michel Temer desembarca em Brasília, procedente da China, onde participou da Cúpula do G20. O desembarque de Temer na Base Aérea está previsto para as 14h30.