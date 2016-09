Detran realiza serviços de sinalização em mais de 150 municípios goianos

Em ação inédita no País, governo de Goiás implanta mais de 15 mil placas e 200 mil metros de sinalização no interior do Estado

Mais três municípios recebem, nesta semana, o Goiás Sinalizado, programa do governo que leva sinalização a cidades goianas.

Montes Claros de Goiás, Santa Bárbara e Montividiu serão contemplados com implantação de placas de trânsito, faixas de pedestres, faixas de retenção e outras sinalizações à advertência e à orientação de pedestre, ciclistas e condutores. Só neste ano, 52 cidades já foram beneficiadas pelo programa, informa o Detran-GO. Os investimentos devem totalizar R$ 15 milhões.

O Goiás Sinalizado faz parte de uma ação integrada de valorização e atenção pela vida que vem sendo adotada pelo Detran-GO. Na busca pela promoção da segurança no trânsito, a autarquia age em três frentes: inteligência, prevenção e repressão. A primeira busca identificar pontos de conflitos. A segunda desenvolve programas educativos e de engenharia de tráfego. A última realiza a fiscalização garantindo o cumprimento das leis de trânsito.

Desde a criação, em 2012, o programa já atendeu quase 200 municípios, levando mais segurança ao trânsito de áreas urbanas. Foram instaladas cerca de 15 mil placas e implantados mais de 200 mil metros quadrados de sinalização horizontal. Para receber o Goiás Sinalizado, o único pré-requisito é que o asfalto da área a ser contemplada esteja novo.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, no artigo 24, que a sinalização de áreas urbanas é de competência exclusiva dos municípios. Em Goiás, menos de 50 municípios têm trânsito municipalizado, o que dificulta o levantamento de recursos para investimentos.

“O Governo de Goiás é sensível às dificuldades enfrentadas pelos municípios e comprometido com a redução dos índices de acidentes. Por isso, tem intensificado ações que estimulem a adoção de uma nova cultura no trânsito”, explica o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho.

Manoel Xavier acrescenta que a sinalização deve ser antecedida de estudos técnicos e passar por constantes atualizações. “Além da ação do tempo, que faz com a sinalização necessite de revitalização, ainda temos que levar em conta as demandas sociais dos espaços públicos que sofrem constantes intervenções: é a implantação de um comércio, a construção de uma escola ou mesmo o aumento da frota. Tudo isso, cria novas demandas e os gestores públicos devem estar atentos”, afirma. Por isso, o programa pode atender o mesmo município mais de uma vez.

O diretor Técnico e de Atendimento, João Balestra do Carmo, enfatiza que o Goiás Sinalizado é uma ação integrada aos programas de educação para o trânsito desenvolvidos pelo Detran-GO. Ele cita como exemplo o Balada Responsável e o Detranzinho. Assim como esses programas, a implantação da sinalização busca criar uma nova cultura nos municípios. “Queremos proporcionar à população condições de circular em segurança em veículos automotores e, principalmente, de valorizar e respeitar o ciclista e o pedestre”, completa.

Confira municípios atendidos neste ano:

Alvorada do Norte

Buriti Alegre

Bom Jardim

Britânia

Bom Jesus

Cachoeira Alta

Cachoeira de Goiás

Caturaí

Cidade Ocidental

Corumbá de Goiás

Crixas

Goianira

Iporá

Ipameri

Itapirapuã

Itapuranga

Morrinhos

Mossâmedes

Nova América

Ouro Verde

Piracanjuba

Palmeiras de Goiás

Palminópolis

Piranhas

Pires do Rio

Santa Fé

Santa Helena

Santa Rosa

São João da Paraúna

Taquaral

Terezópolis

Trindade

Uruana

Uruaçu

Santa Rita do Araguaia

Jussara

Montes Claro

Montividiu

Santa Bárbara

São Luis dos Montes Belos

Rio Quente

Itaguarú

Hidrolância

Itauçu

Niquelância

Chapadão do Céu

Nova Gloria

Cidades atendidas pela engenharia do Detran-GO com material das prefeituras:

Mineiros

Formosa

Goianésia

Senador Canedo