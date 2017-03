Detran leva programa Goiás Sinalizado a mais seis municípios

Itapirapuã, Luziânia, Ipameri, Mossâmedes, Santa Rita do Araguaia e Santa Helena receberão 600 novas placas

O governo de Goiás, por meio do programa Goiás Sinalizado do Detran-GO, concluirá os trabalhos de sinalização horizontal e vertical em mais seis municípios na segunda quinzena de março.

Itapirapuã, Luziânia, Ipameri, Mossâmedes, Santa Rita do Araguaia e Santa Helena serão atendidos com a implantação de 600 placas de regulamentação e de advertência. Os trabalhos do programa são realizados durante todo o ano e priorizam municípios que ainda não integram o sistema nacional de trânsito.

Os seis municípios já receberam a sinalização horizontal (executada sobre o pavimento para controle, advertência, orientação e informação do usuário) e a implantação das placas marcará a conclusão dos trabalhos. No ano passado, o programa beneficiou 72 municípios.

Segundo o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, a meta é intensificar o trabalhos até 2018. “Apesar do Código de Trânsito Brasileiro colocar a sinalização como competência dos municípios, o governador Marconi Perillo, sensível à crise enfrentada pelas prefeituras, vem auxiliando os prefeitos com a elaboração de projeto de engenharia de tráfego e a implantação de sinalização de trânsito, por meio do Goiás Sinalizado”, destaca.

O trabalho de sinalização tem como pilar o plano de circulação elaborado por engenheiros. O foco central é a redução dos pontos de conflitos; adequação à velocidade da via; e o aumento da visibilidade e fluidez nos cruzamentos.

Além de locais de grande fluxo, as equipes do Goiás Sinalizado priorizam as imediações de escolas. Segundo o gerente de Engenharia de Tráfego, Renato Mundim, a proposta do trabalho é orientar condutores, ciclistas e pedestres, proporcionando maior segurança viária. “O objetivo principal é reduzir os índices de acidentes”, ressalta.

Desde a criação, em 2012, o programa já atendeu cerca de 200 municípios. Foram instaladas cerca de 15 mil placas e implantados mais de 200 mil metros quadrados de sinalização horizontal. Para receber o Goiás Sinalizado, o único pré-requisito é que o asfalto da área a ser contemplada esteja em boas condições.