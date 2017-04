Detran lança Operação Semana Santa nesta quarta-feira (12)

Durante o feriado prolongado, órgão irá intensificar as blitze de educação e de fiscalização para tentar reduzir o número de acidentes

Em parceria com o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar, o Detran Goiás realiza nesta quarta-feira (12/4) blitze educativas nos postos de fiscalização localizados na GO 070, saída para Inhumas, e na GO 020, saída para bela vista. A ação da Balada Responsável Educativa marca o lançamento da Operação Semana Santa e busca sensibilizar os condutores para os cuidados ao pegar a estrada.

Até o próximo domingo (16), serão realizadas blitze educativas em Goiânia, Caldas Novas, Cidade de Goiás e Pirenópolis. Durante as abordagens, os educadores distribuirão material informativo, orientarão condutores e poderão sanar dúvidas sobre segurança de trânsito. As equipes de fiscalização também realizarão blitze para verificar as condições de circulação dos veículos, checar documentação dos condutores e, especialmente, aplicar a Lei Seca.

Quem for flagrado dirigindo sob influência de álcool será autuado de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), terá a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida, será obrigado a pagar multa e responderá processo que pode resultar na suspensão do direito de dirigir por um ano. O veículo também fica retido até que um outro motorista habilitado e com condições de dirigir se apresente para retirá-lo.

A resolução também estabelece que, caso seja constatado pelo bafômetro valor igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar (descontada a margem de erro) ou se o exame de sangue marcar resultado igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L), o motorista seja enquadrado em crime de trânsito. Além das punições administrativas, ele será preso em flagrante, podendo pegar de 6 meses a três anos de detenção.