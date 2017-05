Detran-GO terá pista de prova de direção no Autódromo de Goiânia

Serão construídos no local também o Vapt Vupt do Detran e a sede do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-GO)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai iniciar a construção, por meio da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop), do Centro de Atendimento ao Candidato – Vapt Vupt do Detran, da pista de provas de direção e da sede do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-GO) – no Autódromo de Goiânia. O processo de licitação já foi iniciado.

Na última semana, a Agetop recebeu a documentação de onze empresas interessadas em participar do processo. Os documentos estão sendo analisados pela Comissão de Licitação para definição das concorrentes habilitadas. O processo licitatório é realizado na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço, e o valor da obra previsto no edital é de R$ 6.943.332,16, com prazo de execução em dez meses.

A nova unidade será mais uma opção de acesso aos serviços direcionados aos condutores de veículos, principalmente para os moradores da região leste da capital. No espaço, serão oferecidos diversos serviços prestados pelo órgão como a emissão da Carteira Nacional de Habilitação.

A prova teórica e prática de direção serão realizadas no Autódromo para todas as categorias, assim como os cursos de reciclagem aos motoristas que perderam a CNH pela quantidade de infrações. Com a obra, o objetivo do Governo Estadual é agilizar o atendimento ao cidadão.

“Trata-se de mais uma iniciativa que visa ampliar as opções aos candidatos e, ao mesmo tempo, desafogar o trânsito intenso nas imediações do Detran. É importante ressaltar que, também no Autódromo, as provas continuarão sendo realizadas tanto no circuito fechado, quanto no externo, do mesmo modo como já acontece dentro da sede do Detran”, explica o presidente Manoel Xavier Ferreira Filho.