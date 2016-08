“Detran-GO será referência nacional na prestação de serviços”, garante presidente

Conforme Manoel Chaves, a meta é “acabar com o paradigma de que o serviço público é lento e ineficaz”

Transformar o Detran-GO em referência nacional em conceitos de agilidade e qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, entre todos os órgãos de trânsito do país, é a nova meta implementada pelo presidente da autarquia em Goiás, Manoel Xavier Ferreira Filho. Segundo ele, está na hora de acabar com o “paradigma” de que o serviço público é lento e ineficaz.

“É mais do que necessário perseguir a meta de transformar o Detran-GO em um caso de sucesso nacional na prestação de serviços, em conceitos de rapidez, presteza e qualidade de resposta ao usuário. Os servidores do Detran-GO precisam se reconhecer protagonistas neste processo de transformação. Está mais do que na hora de quebrar paradigmas para atender um cidadão mais exigente, e com menos tempo.”

Para atingir a nova meta, o presidente explica que o Detran-GO tem preparado rotineiramente os servidores para que compreendam seu papel como cidadão, cliente e fornecedor de serviços públicos. “O caminho para o sucesso é árduo, mas possível, e passa por levar inovação para dentro do órgão. Somente a busca por soluções criativas e modernas oferecerá as respostas que a sociedade precisa”, diz.

Manoel Xavier cita como exemplo a realização, nos dias 12 e 13 de agosto, do Fórum Integrado Detran­-GO 1° Edição – Inovação da Gestão de Boas Práticas nas Normas de Trânsito, que capacitou os supervisores de Ciretrans. O fórum contou com palestras com temas técnicos, como as inovações tecnológicas e a automação de processos de habilitação, até questões diretamente relacionadas ao público, como o atendimento sob a ótica do cidadão e os avanços na educação para o trânsito.

Outra iniciativa é o II Fórum de Mobilidade Urbana e Trânsito, que será realizado pelo Detran-GO, Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Observatório da Mobilidade e Saúde Humanas, nos dias 16 e 16 de setembro, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. O evento reúne grandes especialistas como o antropólogo Roberto DaMatta, o piloto César Urnhani e Ordeli Savedra para discutir a temática, apresentar os avanços, perspectivas e desafios para o poder público e a sociedade

“Toda essa mudança será apoiada pela gestão do Detran-GO e pelo Governo do Estado, que não medirão esforços para manter os investimentos em capacitação continuada, tecnologia e modernização da infraestrutura de trabalho. Sem uma gestão inovadora e eficiente, aliada ao uso de tecnologia de ponta e compromisso dos servidores em prestar um serviço cada vez mais qualificado, não há como influenciar a melhoria do trânsito em Goiás.”