Detran-GO lança prêmio de incentivo à inovação

Concurso premiará iniciativas que tragam alternativas viáveis para melhoria no trânsito e mobilidade urbana; projetos selecionados receberão apoio para chegarem ao mercado

Para incentivar o desenvolvimento do setor de tecnologia local e buscar soluções que tragam impactos positivos para o trânsito, o Detran-GO lançou o I Prêmio Detran de Incentivo à Inovação. O prêmio lançado nesta segunda-feira (19/9) escolherá projetos ou planos de negócios inovadores que promovam a interação entre os usuários e o órgão contribuindo para a mobilidade urbana. O edital com todas as regras e prazos do concurso será lançado no início de outubro.

O concurso integra um programa de inovação e terá três etapas. A idealizadora do projeto, Danielle Oliveira, explica que primeiramente serão escolhidas as ideias que apresentarem soluções viáveis. Essas propostas receberão incentivos financeiros e apoio técnicos de parceiros do Detran-GO até que, por fim, se tornem um produto.

A metodologia do prêmio se baseia nas startups, um modelo de negócios com rápido crescimento e grande escalabilidade que não apresentam a necessidade de grandes investimentos, como o aplicativo Waze.

O presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, explicou que a intenção do prêmio é estimular a comunidade tecnológica a refletir sobre o trânsito pensando em soluções criativas que levem ao desenvolvimento de aplicativos, jogos, ferramentas de monitoramento ou criação de oportunidade de negócios voltadas para a área.

Segundo ele, a ideia não é só um aplicativo para resolver um problema específico, mas “estimular o debate e reflexão sobre os problemas do trânsito e ao mesmo tempo incentivar o desenvolvimento do setor de inovação local”. Assim, poderão ser inscritos projetos relacionados com a educação para o trânsito, o tráfego, a formação de condutores e a comunicação do Detran com a população.

A premiação

Os projetos que forem inscritos devem gerar um produto, solução, oportunidade, novo procedimento ou o incremento de eficiência mensurável a algo já existente. As melhores ideias receberão prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil (1º lugar), R$ 8 mil (2º), R$ 5 mil (3º) e R$ 2 mil (4º).

Esta é a primeira etapa do projeto de incentivo à tecnologia. As ideias selecionadas por uma equipe técnica receberão consultoria e incentivo para seu desenvolvimento. Posteriormente, as melhores soluções serão apresentadas para a escolha das três melhores, premiadas com R$ 50 mil cada e que terão apoio para se tornarem em um produto para o mercado.

Para o presidente da Comunidade Tecnológica de Goiás, Hdir Gondim, esta é uma ótima oportunidade tanto para quem trabalha com inovação como para o órgão de trânsito estadual. “O Detran-GO saiu na frente ao estimular a produção de conteúdos locais. Esse projeto deve ganhar uma proporção bem maior e pode servir de inspiração para outras pastas do Estado”, ressalta.