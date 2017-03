Detran-GO lança campanha de alerta sobre multa para som automotivo

Segundo nova resolução do Contran, perturbação do sossego público é considerada infração grave

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentou a multa por uso do som alto dentro do veículo por meio da Resolução nº 624/2016. Agora, quem for pego com som audível pelo lado externo do veículo pode ser multado, mesmo sem medição do volume em decibéis. Antes tinha um limite aceitável de até 80 decibéis a uma distância de 7 metros.

Para sanar dúvidas sobre a lei do som automotivo, o Detran-GO inicia nesta semana uma campanha educativa. Além de divulgação de conteúdo nas redes sociais, educadores de trânsito promovem ações de conscientização em Trindade desta terça-feira (28/03) a sexta-feira (31).

Durante as ações, os educadores distribuirão material educativo que alerta que o som alto é infração grave na tentativa de sensibilizar a população. Trindade receberá a campanha a pedido da própria população, que alega que a infração é comum no município.

Infração

A infração é considerada grave com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e penalidade de R$ 195,23 acompanhada da retenção do veículo. Não estão inclusos nas regras da resolução: buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha a ré, sirenes, veículos de publicidade com caixas de som e carros de competição e entretenimento em locais permitidos pelas autoridades competentes.

A fiscalização pode ser feita por agentes de trânsito (SMTs, PM, Agetop e PRF). Eles estão autorizados pela legislação nacional a emitir relatórios informando que percebeu que o veículo estava emitindo som audível pelo lado externo, seja de qualquer intensidade, independente do uso do decibelímetro.

A regularização da infração pode ser sanada no local com a simples diminuição do som do veículo e não com sua remoção. O veículo somente deverá ser recolhido ao pátio em caso de desobediência ao tempo concedido pelo agente de trânsito para redução da altura do som automotivo.